महिला टी-20 विश्व कप 2026: वृंदा राठी होंगी फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला

सफर

कैसा रहा है राठी का स्कोरर से अंपायर तक का सफर?

TOI के अनुसार, नवी मुंबई के नेरुल की रहने वाली राठी ने अंपायर बनने से पहले स्कोरर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2014 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंपायर परीक्षा उत्तीर्ण की और 4 साल बाद BCCI की अंपायर परीक्षा भी पास कर ली। साल 2020 में ICC डेवलपमेंट पैनल ऑफ अंपायर्स में पदोन्नति के बाद उन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेल और महिला टी-20 विश्व कप 2023 जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भी अंपायरिंग की।