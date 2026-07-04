महिला टी-20 विश्व कप 2026: वृंदा राठी होंगी फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए वृंदा राठी को मैदान अंपायर नियुक्त किया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राठी महिला विश्व कप के फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। वह जमैका की जैकलीन विलियम्स के साथ अंपायरिंग करेंगी।
सफर
कैसा रहा है राठी का स्कोरर से अंपायर तक का सफर?
TOI के अनुसार, नवी मुंबई के नेरुल की रहने वाली राठी ने अंपायर बनने से पहले स्कोरर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 2014 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंपायर परीक्षा उत्तीर्ण की और 4 साल बाद BCCI की अंपायर परीक्षा भी पास कर ली। साल 2020 में ICC डेवलपमेंट पैनल ऑफ अंपायर्स में पदोन्नति के बाद उन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेल और महिला टी-20 विश्व कप 2023 जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भी अंपायरिंग की।
उपलब्धि
राठी के नाम दर्ज हैं ये खास उपलब्धियां
मध्यम गति की गेंदबाज रही राठी ने 4 साल तक मुंबई विश्वविद्यालय की महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया। दिसंबर 2023 में वह महिला टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्होंने डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अंपायरिंग की थी। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला टी-20 विश्व कप और महिला प्रीमियर लीग के पहले फाइनल में भी अंपायरिंग करने का मौका मिला है।