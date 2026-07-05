महिला टी-20 विश्व कप 2026: इस संस्करण में इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट

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श्री चरणी (14 विकेट)

भारतीय स्पिनर श्री चरणी इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही। उन्होंने 5 मैचों में 8.35 की औसत के साथ 14 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.85) रही। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। श्री चरणी किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज बनी।