महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

श्री चरणी

श्री चरणी ने की उम्दा गेंदबाजी

श्री चरणी ने अपना पहला और दक्षिण अफ्रीका की पारी के चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। अपने अगले ओवर में इस बाएं हाथ की स्पिनर ने 2 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी गेंद पर लॉरा वोल्वार्ड्ट और चौथी गेंद पर एनेरी डर्कसेन को पवेलियन की राह दिखाई। इस युवा गेंदबाज ने अपना दूसरा ओवर मेडन किया। अपने आखिरी ओवर में उन्होंने नादिन डी क्लर्क को बोल्ड किया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 24 रन देते हुए 3 विकेट लिए।