महिला टी-20 विश्व कप: स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (68) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 34वां और पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से निकलने वाला यह 5वां अर्धशतक रहा। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी
मंधाना के कई कैच पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने छोड़े। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए 44 गेंदों का सामना कर 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.55 की रही। इस खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 63 गेंदों में 91 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। भारतीय टीम को 2 झटके सिर्फ 18 रन पर ही लग गए थे। हरमनप्रीत 36 रन बनाने के बाद आउट हुईं।
उपलब्धि
मंधाना ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
मंधाना ने महिला टी-20 विश्व कप में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया। यह टूर्नामेंट में उनका पांचवां 50+ स्कोर रहा। इसके साथ ही वह महिला टी-20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 बार 50+ का स्कोर बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में हरमनप्रीत और मिताली राज के साथ शामिल हो गईं हैं। इस सूची में पूनम राउत 3 अर्धशतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
विश्व कप
टी-20 विश्व कप में ऐसे हैं मंधाना के आंकड़े
टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 23.68 की औसत से 592 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 11 पारियों में 30.70 की औसत और 111.23 की स्ट्राइक रेट से 307 रन बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
मंधाना ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2013 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 167 मैच खेले हैं और इसकी 161 पारियों में 30.14 की औसत से 4,401 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 124.92 की रही है। इस खिलाड़ी ने अब तक 34 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112 रन रहा है। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा रन (985) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं।