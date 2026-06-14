महिला टी-20 विश्व कप: स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा अर्धशतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

पारी

ऐसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी

मंधाना के कई कैच पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने छोड़े। उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए 44 गेंदों का सामना कर 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 154.55 की रही। इस खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 63 गेंदों में 91 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। भारतीय टीम को 2 झटके सिर्फ 18 रन पर ही लग गए थे। हरमनप्रीत 36 रन बनाने के बाद आउट हुईं।