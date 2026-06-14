महिला टी-20 विश्व कप 2026: शेमेन कैंपबेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा 

पारी

ऐसी रही कैंपबेल की पारी और साझेदारी

कैंपबेल ने मैच में 62 गेंदों का सामना किया और नाबाद 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 145.16 की रही। उन्होंने मैथ्यूज के साथ 61 गेंदों में 74 रन की साझेदारी निभाई। डिएंड्रा डॉटिन के साथ उन्होंने 25 गेंदों में 40 रन की जोड़े। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 37 मैच की 30 पारियों में 423 रन बनाए हैं। उनकी औसत 18.39 की रही है।