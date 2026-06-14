LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / महिला टी-20 विश्व कप 2026: शेमेन कैंपबेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा 
महिला टी-20 विश्व कप 2026: शेमेन कैंपबेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा 
शेमेन कैंपबेल ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: शेमेन कैंपबेल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक जड़ा 

लेखन आदर्श कुमार
Jun 14, 2026
04:20 am
क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज शेमेन कैंपबेल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (90*) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 39 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए बनाया गया ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। कैंपबेल की शानदार पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।

पारी

ऐसी रही कैंपबेल की पारी और साझेदारी 

कैंपबेल ने मैच में 62 गेंदों का सामना किया और नाबाद 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 145.16 की रही। उन्होंने मैथ्यूज के साथ 61 गेंदों में 74 रन की साझेदारी निभाई। डिएंड्रा डॉटिन के साथ उन्होंने 25 गेंदों में 40 रन की जोड़े। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 37 मैच की 30 पारियों में 423 रन बनाए हैं। उनकी औसत 18.39 की रही है।

स्कोर

कैंपबेल ने टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनया

कैंपबेल ने टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। इस सूची में पहले स्थान पर डॉटिन हैं। उन्होंने 2010 के टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 45 गेंदों में 112* रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 248.88 की रही थी। उस मैच में वेस्टइंडीज को 17 रन से जीत मिली थी।

Advertisement

करियर

ऐसा रहा है कैंपबेल का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

कैंपबेल ने अपने 155वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पहला अर्धशतक लगाया। इस खिलाड़ी ने 123 पारी में 16.37 की औसत से 1,621 रन बनाए हैं। वह 24 बार नाबाद भी रहीं हैं। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। कैंपबेल की पारी के ही कारण वेस्टइंडीज ने टी-20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया।

Advertisement