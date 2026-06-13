स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया (तस्वीर: एक्स/CricketScotland)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की

लेखन अंकित पसबोला 06:10 pm Jun 13, 202606:10 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम को 40 रन से हराया। ग्रुप-B के मैच में स्कॉटिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 161/5 का स्कोर बनाया। जवाब में आयरिश टीम 19.1 ओवर में 120 रन बनाकर सिमट गई। आयरलैंड के ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।