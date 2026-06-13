महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड

पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 13 में जीत दर्ज की है। वहीं, पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है। महिला टी-20 विश्व कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं। इनमें से भारत ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान केवल 2 मैच जीत सका है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस प्रतिद्वंद्विता में भारतीय टीम बहुत आगे है।