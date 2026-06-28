महिला टी-20 विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के साथ भारत का सफर हुआ समाप्त

लेखा-जोखा

इस तरह से रोचक रहा मुकाबला

भारत से स्मृति मंधाना (38) और शफाली वर्मा (34) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद जेमिमा रोड्रिगेज (34) और हरमनप्रीत कौर (56) ने उपयोगी योगदान देते हुए टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में जॉर्जिया वोल (4) के जल्दी आउट होने के बाद फीबी लिचफील्ड (24), एलिसे पेरी (56) और एश्ले गार्डनर (53*) ने संघर्ष करते हुए उम्दा पारियां खेली और टीम को जीत दिलाई। भारतीय टीम की यह मौजूदा टूर्नामेंट में दूसरी हार है।