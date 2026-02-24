महिला टी-20 विश्व कप का आगाज 12 जून से होगा (फाइल तस्वीर)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट, भारत-पाकिस्तान मुकाबला 14 जून को

लेखन आदर्श कुमार 02:30 pm Feb 24, 202602:30 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड की मेजबानी में होने जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसकी शुरुआत 12 जून से होगी और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड ने महिला टी-20 विश्व कप क्वालीफायर से अपनी जगह बनाई है। पहला मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 14 जून को एजबेस्टन में होगा।