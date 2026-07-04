महिला टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

विश्व कप

महिला टी-20 विश्व के फाइनल में चौथी बार होगा मुकाबला

महिला टी-20 विश्व कप में दोनों टीमें 7 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से 5 मुकाबले नॉकआउट थे। ऑस्ट्रेलिया ने इनमें से सभी पांचों मुकाबले जीते हैं, जिनमें 2010 का एक टाई रहा ग्रुप चरण का मैच भी शामिल है, जो सुपर ओवर तक पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया की 3 जीत फाइनल (2012, 2014 और 2018) में आई है। शेष एक जीत 2016 के सेमीफाइनल में मिली थी। इंग्लैंड की एकमात्र जीत 2009 (सेमीफाइनल) और 2012 (ग्रुप चरण) में आई थी।