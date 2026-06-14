दीप्ति शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

दीप्ति शर्मा ने टी-20 विश्व कप में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, ये रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 10:58 pm Jun 14, 202610:58 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के छठे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। टी-20 विश्व कप में ये पहला मौका है जब इस खिलाड़ी ने 5 विकेट हॉल लिए। उन्होंने भारत के लिए टी-20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी किया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजी भी बन गईं। भारत को 64 रन से जीत मिली।