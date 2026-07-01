महिला टी-20 विश्व कप 2026: बेथ मूनी ने फाइनल में लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

आंकड़े

मूनी ने टी-20 विश्व कप में लगाया अपना 9वां अर्धशतक

यह टी-20 विश्व कप के इतिहास में मूनी का कुल 9वां, 50+ रन (संयुक्त रूप से सर्वाधिक) का स्कोर रहा। उनके अलावा साइवर-ब्रंट ने भी 9 स्कोर, 50+ रन के बनाए हैं। मूनी ने टी-20 विश्व कप में अब तक 35 मैचों की 32 पारियों में 43.04 की औसत और 121.77 की स्ट्राइक रेट से 990 रन बनाए हैं। वह इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से तीसरी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज है।