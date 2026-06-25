महिला टी-20 विश्व कप 2026: बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

पिच

कैसा रहता है ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच का मिजाज?

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की पिच टी-20 मैचों के लिए आम तौर पर संतुलित और तेज गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है। पिच की सख्त सतह और अच्छी उछाल के कारण नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। हालांकि, पिच पर जमने के बाद रन बनाना आसान हो जाता है। यहां की आउटफील्ड बहुत तेज होने के कारण चौके-छक्के लगाना आसान होता है। ऐसे में गेंद और बल्ले के बीच रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है।