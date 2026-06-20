रोचक रहा मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की

लेखन अंकित पसबोला 10:38 pm Jun 20, 202610:38 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 15वें मैच में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 23 रन से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। साउथैम्पटन में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 6 विकेट खोकर 123 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 100/8 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।