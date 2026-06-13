महिला टी-20 विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम को शुरुआती झटके लगे और एक समय 4 बल्लेबाज 62 रन पर पवेलियन में थे। फीबी लिचफील्ड (50), एलिस पेरी (36), जॉर्जिया वेयरहम (32) और एनाबेल सदरलैंड (21) की पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया अच्छा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। जवाब में दक्षिण अफ्रीका के नियमित अंतराल पर विकेट जाते रहे। लौरा वोल्वार्ड्ट (44) की पारी भी टीम को जीत नहीं दिला पाई। वेयरहम ने 3 विकेट चटकाए।