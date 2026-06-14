महिला टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज की आलिया एलीन ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के चौथे मुकाबले में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी आलिया एलीन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 4 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162/6 का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही एलीन की गेंदबाजी
एलीन ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 27 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 6.80 की रही। इस खिलाड़ी ने इसाबेला गेज (39), जॉर्जिया प्लिमर (8), कप्तान अमेलिया केर (5) और ब्रुक हॉलिडे (40) को अपना शिकार बनाया। ये इस विश्व कप का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। पहले स्थान पर इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की फ्रेया केम्प हैं। उन्होंने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 22 रन देकर 4 विकेट लिए थे।
आंकड़े
एलीन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
एलीन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 63 मुकाबले खेले हैं और इसकी 49 पारियों में 42.54 की औसत से 22 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/27 का रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 21.40 की औसत से 5 विकेट लिए हैं।
जानकारी
टी-20 विश्व कप में ऐसे रहे हैं एलीन के आंकड़े
टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला 2020 में खेला था। अब तक उन्होंने 10 मैच खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 27 की औसत से 5 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.10 की रही है।