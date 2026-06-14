महिला टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज की आलिया एलीन ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल 

आंकड़े

एलीन के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर

एलीन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 63 मुकाबले खेले हैं और इसकी 49 पारियों में 42.54 की औसत से 22 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/27 का रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 21.40 की औसत से 5 विकेट लिए हैं।