महिला वनडे विश्व कप 2025: इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट

#1 दीप्ति शर्मा (22 विकेट) दीप्ति शर्मा इस विश्व कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुई। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। फाइनल मैच में उन्होंने 9.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 39 रन देते हुए 5 विकेट लिए। उन्हें दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

#2 एनाबेल सदरलैंड (17 विकेट) ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड भी इस सूची में शामिल है। दाएं हाथ की इस तेज गेंदबाज ने 7 मैचों में 15.82 की औसत और 4.45 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 17 विकेट लिए थे। भारत के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। दिलचस्प रूप से उन्होंने भारत की ही विरुद्ध लीग मैच में 40 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे, जो टूर्नामेंट में उनका इकलौता 5 विकेट हॉल साबित हुआ।