महिला वनडे विश्व कप 2025: इन गेंदबाजों ने लिए सर्वाधिक विकेट
क्या है खबर?
महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया। खिताबी मैच में भारत ने 298/7 का स्कोर बनाया, जिसमें शफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही। इस संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
दीप्ति शर्मा (22 विकेट)
दीप्ति शर्मा इस विश्व कप के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज साबित हुई। उन्होंने 9 पारियों में 20.40 की औसत के साथ कुल 22 विकेट लिए। इस बीच उनकी इकॉनमी रेट 6 से कम (5.52) रही। फाइनल मैच में उन्होंने 9.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 39 रन देते हुए 5 विकेट लिए। उन्हें दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
#2
एनाबेल सदरलैंड (17 विकेट)
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड भी इस सूची में शामिल है। दाएं हाथ की इस तेज गेंदबाज ने 7 मैचों में 15.82 की औसत और 4.45 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 17 विकेट लिए थे। भारत के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। दिलचस्प रूप से उन्होंने भारत की ही विरुद्ध लीग मैच में 40 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे, जो टूर्नामेंट में उनका इकलौता 5 विकेट हॉल साबित हुआ।
#3
सोफी एक्लेस्टोन (16 विकेट)
इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के लिए यह संस्करण शानदार रहा। बाएं हाथ की इस स्पिनर ने 7 मैचों में 14.25 की औसत के साथ 16 सफलताएं हासिल की थी। उनकी इकॉनमी रेट 5 से कम (4.05) रही थी। इस बीच एक्लेस्टोन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में उन्होंने 44 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे।