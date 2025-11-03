वनडे विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कैसा रहा प्रदर्शन? आंकड़ों में जानिए सफर

सफर इस तरह से सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हराते हुए सकारात्मक शुरुआत की और दूसरी मैच में पाकिस्तान को 88 रन से हराया। इसके बाद भारतीय टीम को अगले 3 मैचों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार मिली। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने अहम मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। भारत का आखिरी लीग मैच (बांग्लादेश के खिलाफ) बारिश की भेंट चढ़ गया।

जानकारी भारतीय टीम ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में बनाई थी जगह भारत ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी थी।

सेमीफाइनल सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी मात सेमीफाइनल में एलिस हीली (5) के जल्दी आउट होने के बाद लिचफील्ड (119) और एलिस पेरी (77) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में गार्डनर ने 63 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 338/10 तक पहुंचाया। जवाब में भारत को शफाली (10) और स्मृति मंधाना (24) के विकेट जल्दी गिर गए। इसके बाद रोड्रिगेज (127*) और हरमनप्रीत (89) ने पारी को संभालने का प्रयास किया। अंत में दीप्ति (24) और ऋचा (26) ने जीत में अहम भूमिका निभाई।

रन इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सर्वाधिक रन भारत से स्मृति मंधाना सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज रही। उन्होंने 9 पारियों में 54.25 की औसत और 99.08 की स्ट्राइक रेट के साथ 434 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। प्रतिका रावल ने 6 पारियों में 51.33 की औसत के साथ 308 रन बनाए। उन्होंने 1 शतक और 1 ही अर्धशतक लगाया। जेमिमा रोड्रिगेज ने 7 पारियों में 58.40 की औसत से 292 रन बनाए। उन्होंने भी 1 शतक जड़ा।