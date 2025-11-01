महिला वनडे विश्व कप, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: फाइनल मुकाबले में बारिश आई तो क्या होगा? 

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 में शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। 2 नवंबर को नवी मुंबई के डॉ डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से वह खिताबी मुकाबला खेलेगी। यह मैच ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के लिए उतरेंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर मुकाबले में बारिश आई तो क्या होगा?

मौसम फाइनल मुकाबले के दिन ऐसा रहेगा मौसम 2 नवंबर को नवी मुंबई में मौसम पूरे दिन गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है। सुबह हल्के बादलों के साथ तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि दोपहर की धूप में यह 39 डिग्री जैसा महसूस होगा। नमी का स्तर काफी ऊंचा रहेगा और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, हालांकि मैच के दौरान भारी बारिश या बड़ी बाधा की आशंका नहीं है। कुल मिलाकर मौसम खेल के अनुकूल रहने की संभावना है।

फाइनल क्या फाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है रिजर्व डे? अगर बारिश के कारण दोनों टीमों की न्यूनतम ओवरों की संख्या पूरी नहीं हो पाती है तो मुकाबला रिजर्व डे पर आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की कोशिश रहेगी कि मैच तय दिन पर ही पूरा हो जाए। हालांकि, जरूरत पड़ने पर खेल अगले दिन उसी स्थिति से दोबारा शुरू किया जाएगा, जहां से वह रुका था। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फाइनल मुकाबले का नतीजा खेल के दम पर ही तय हो।

पिच ऐसा रहेगा पिच का मिजाज दक्षिण दिशा से चलने वाली हवाएं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नजरें जम जाने के बाद वह बड़ा स्कोर आसानी से बनाएंगे। शाम तक तापमान घटकर करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, हालांकि नमी का स्तर ऊंचा रहेगा। दूसरी पारी में ओस का असर अहम भूमिका निभा सकता है, जिससे टॉस का महत्व दोनों टीमों के लिए और भी बढ़ जाएगा।

सफर ऐसा रहा भारतीय टीम का सफर भारतीय महिला टीम का फाइनल तक का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। टीम ने शानदार शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उसने लगातार 3 हार झेलीं। हालांकि, टीम ने फिर जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज ने नाबाद 127 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड चेज में टीम की जीत दिलाई। हरमनप्रीत कौर ने भी 89 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया।