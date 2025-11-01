रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से लिया संन्यास, ऐसा रहा उनका करियर 

बयान बोपन्ना ने कही ये बात बोपन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'कैसे अलविदा कहूं उस चीज को जिसने मेरी ज़िंदगी को मायने दिए? टूर पर 20 यादगार सालों के बाद अब वक्त आ गया है। मैं आधिकारिक रूप से अपना रैकेट टांग रहा हूं।' बोपन्ना ने भावुक अंदाज में संन्यास की घोषणा करते हुए आगे कहा, 'भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। हर बार जब मैं कोर्ट पर उतरा तो उस तिरंगे, उस भावना और उस गर्व के लिए खेला।'

बयान रोहन ने सभी को दिया धन्यवाद उन्होंने आगे लिखा, 'मैं अब प्रतिस्पर्धा से दूर जा रहा हूं, लेकिन टेनिस के साथ मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। इसने मुझे सब कुछ दिया है और अब मैं इसे लौटाना चाहता हूं। छोटे शहरों से आने वाले युवा सपने देखने वाले यह विश्वास कर सकें कि उनकी शुरुआत उनके सीमाओं को तय नहीं करती। यह धन्यवाद है उन सभी के लिए जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा समर्थन किया और मुझसे प्यार किया। आप सभी मेरी कहानी का हिस्सा हैं।'

करियर ऐसा रहा रोहन का करियर रोहन ने करियर का समापन 2 ग्रैंड स्लैम खिताबों के साथ किया। 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल (मैथ्यू एबडन के साथ) और 2017 फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स (गैब्रिएला डैब्रोव्स्की के साथ) उन्होंने जीता। उन्होंने 2 पुरुष युगल (2020 यूएस ओपन में ऐसाम-उल-हक कुरैशी और 2023 यूएस ओपन में एबडन के साथ) तथा 2 मिक्स्ड डबल्स (2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन में टिमिया बाबोस और 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा के साथ) जीता। वह 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल में उपविजेता भी रहे।