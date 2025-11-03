महिला वनडे विश्व कप: इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, शीर्ष पर रही ये बल्लेबाज 

#1 लौरा वोल्वार्ड्ट (571 रन) दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की सलामी बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट महिला विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को खूब परेशान किया। उन्होंने 9 मैच खेले और इसकी 9 पारियों में 71.37 की औसत और 98.78 की स्ट्राइक रेट से 571 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 169 रन रहा। लौरा ने 73 चौके और 7 छक्के जड़े।

#2 स्मृति मंधाना (434 रन) भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बल्ला इस विश्व कप में जमकर बोला। वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर रहीं। फाइनल मुकाबले में इस खिलाड़ी के बल्ले से 58 गेंदों में 45 रन निकले। वह 9 मैचों की 9 पारियों में 54.25 की औसत और 99.08 की स्ट्राइक रेट से 434 रन बनाने में सफल रहीं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक और 1 शतक निकला। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109 रन रहा।

#3 एशले गार्डनर (328 रन) ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर एशले गार्डनर के लिए ये टूर्नामेंट शानदार रहा। हालांकि, वह अपनी टीम को फाइनल तक नहीं पहुंचा पाईं। इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले और इसकी 5 पारियों में 82 की औसत के साथ 328 रन बनाने में सफल रहीं। उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन रहा। उन्होंने 130.15 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 39 चौके और 6 छक्के निकले।