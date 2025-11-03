महिला वनडे विश्व कप 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी खिताबी जीत की बधाई

बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दी बधाई?

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के खिताब जीतने के कुछ ही देर बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी।'