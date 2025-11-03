महिला वनडे विश्व कप 2025: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय टीम को दी खिताबी जीत की बधाई
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रनों से हराते हुए पहली बार खिताब पर कब्जा जमाया। भारत की ओर से दिए गए 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रोटियाज टीम 246 रन पर ढेर हो गई। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कहा कि यह जीत प्रतिभाओं को खेल की ओर आकर्षित करेगी।
बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दी बधाई?
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के खिताब जीतने के कुछ ही देर बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत। फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा रहा। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई। हमारी खिलाड़ियों को बधाई। यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी।'
परिणाम
भारत ने इस तरह से जीता खिताबी मुकाबला
भारत को स्मृति मंधाना (45) और शफाली वर्मा (87) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाजों के कमाल के बाद मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा (58) और ऋचा घोष (34) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को 300 के करीब पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (23) और एनेके बॉश (0) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) ने संघर्ष किया, लेकिन दीप्ति शर्मा (5/39) की उम्दा गेंदबाजी के चलते प्रोटियाज पारी 246 पर सिमट गई।