महिला विश्व कप के किसी एक संस्करण में 450+ रन बनाने वाली बल्लेबाज 

वनडे विश्व कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 101 रन बनाए और इस बीच वह एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई। दिलचस्प रूप से इस शतकीय पारी के बावजूद उनकी टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इस बीच विश्व कप के एक संस्करण में 450+ रन वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 लौरा वोल्वार्ड्ट वोल्वार्ड्ट ने इस संस्करण में 9 पारियों में 71.37 की औसत और 81.42 की स्ट्राइक रेट के साथ 571 रन बनाए। उन्होंने 169 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। उन्होंने महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक जड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वोल्वार्ड्ट ऐसी पहली महिला कप्तान बनी हैं, जिन्होंने विश्व कप के दोनों बड़े मुकाबलों में शतक लगाया है।

#2 एलिसा हीली (509 रन, 2022) वनडे विश्व कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जीता था। कंगारू टीम की खिताबी जीत में एलिसा हीली की अहम भूमिका रही थी। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 पारियों में 56.55 की औसत और 103.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 509 रन बनाए थे। उन्होंने 2 शतक और इतने ही अर्धशतक लगाए थे। वह महिला विश्व कप के इतिहास में एक संस्करण में 500+ रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थी।

#3 राचेल हेन्स (497 रन, 2022) 2022 के संस्करण में हीली की साथी बल्लेबाज राचेल हेन्स का भी खूब बल्ला चला था। उन्होंने 9 पारियों में 62.12 की औसत और 82.55 की स्ट्राइक रेट के साथ 497 रन बनाए थे। उन्होंने 130 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। हीली ने फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 68 रन की पारी खेली थी और हीली के साथ पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़े थे।