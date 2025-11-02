कुलदीप यादव टी-20 सीरीज नहीं खेलेंगे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या है कारण

लेखन आदर्श कुमार 09:05 pm Nov 02, 202509:05 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घोषणा की है कि कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया में चल रही टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह फैसला टीम प्रबंधन के अनुरोध पर लिया गया है ताकि कुलदीप को इंडिया-A और दक्षिण अफ्रीका-A के बीच होने वाली सीरीज में खेलने का मौका मिल सके। यह मुकाबला 6 नवंबर से बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगा। यह निर्णय उनके घरेलू प्रदर्शन को और निखारने के उद्देश्य से लिया गया है।