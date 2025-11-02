कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज से हुए बाहर, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घोषणा की है कि कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया में चल रही टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह फैसला टीम प्रबंधन के अनुरोध पर लिया गया है ताकि कुलदीप को इंडिया-A और दक्षिण अफ्रीका-A के बीच होने वाली सीरीज में खेलने का मौका मिल सके। यह मुकाबला 6 नवंबर से बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगा। यह निर्णय उनके घरेलू प्रदर्शन को और निखारने के उद्देश्य से लिया गया है।
रणनीति
कुलदीप को इस कारण किया गया टीम से रिलीज
कुलदीप को टी-20 सीरीज से रिलीज करने का फैसला टीम की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। टीम प्रबंधन का मानना है कि इंडिया-A बनाम दक्षिण अफ्रीका-A सीरीज में खेलना उन्हें लाल गेंद क्रिकेट में जरूरी अभ्यास दिलाएगा। यह अनुभव आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बेहद अहम रहेगा जो इस महीने शुरू होने वाली है। यह कदम कुलदीप को लंबी प्रारूप की लय और आत्मविश्वास वापस दिलाने में मदद करेगा।
टीम
कुलदीप के अलावा टीम में कोई बदलाव नहीं
कुलदीप के रिलीज होने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे हुए 2 टी-20 मुकाबलों के लिए नई टीम घोषित की है। टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और जितेश शर्मा (विकेटकीपर) शामिल हैं। गेंदबाजी की अगुवाई जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा करेंगे। सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है।
इंडिया-A
इंडिया-A की टीम में खेल रहे ये खिलाड़ी
कुलदीप को इंडिया-A टीम में दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ दूसरे 4 दिवसीय मैच के लिए शामिल किया गया है। पहले मैच में इंडिया-A को जीत मिली है। टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे, जबकि केएल राहुल और ध्रुव जुरेल विकेटकीपर होंगे। अन्य खिलाड़ियों में अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन और मानव सूथार शामिल हैं। गेंदबाजी विभाग में खलील अहमद, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और कुलदीप रहेंगे।