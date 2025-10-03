महिला वनडे विश्व कप 2025: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से जीती इंग्लिश टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्ता (22) के अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाई। यही कारण रहा कि टीम की 10 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई और पूरी टीम 20.4 ओवर में 69 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड से लिन्से स्मिथ ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जवाब में इंग्लैंड ने जोन्स और टैमी ब्यूमोंट (21*) की पारियों से 14.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

बल्लेबाजी कैसी रही इंग्लैंड की बल्लेबाजी? 70 का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम को जोन्स और ब्यूमोंट की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने शुरुआत में समय बिताते हुए विकेट को समझने का प्रयास किया और फिर हाथ खोल दिए। जोंस अपनी पारी में 50 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रही। इसी तरह ब्यूमोंट ने 35 गेंदों में 3 चौकों की मदद से नाबाद 21 रनों की पारी खेलते हुए टीम को आसान जीत दिला दी।

शर्मनाक दक्षिण अफ्रीका का वनडे में तीसरा सबसे छोटा स्कोर यह दक्षिण अफ्रीका टीम का वनडे प्रारूप में तीसरा सबसे छोटा स्कोर रहा है। इससे पहले प्रोटियाज टीम साल 2009 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 51 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इसी तरह प्रोटियाज टीम साल वनडे विश्व कप 2019 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 63 रन पर सिमट गई थी। इसके अलावा टीम साल 2012 में मीरपुर में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 75 रन पर भी आउट हो चुकी है।

गेंदबाजी ऐसी रही इंग्लैंड की गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए लिन्से स्मिथ सबसे सफल गेंदबाजी रही। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देते हुए 3 विकेट लिए। उन्होंने 2 ओवर मेडन भी फेंके। वहीं, नेट-साइवर ब्रंट ने अपने 3 ओवर में 1 मेडन के साथ केवल 5 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए। सोफी एक्लेस्टोन ने 6 ओवर में 2 मेडन के साथ 19 रन खर्च करते हुए 2 और चार्ली डीन ने 3.4 ओवर में 14 रन खर्च करते हुए 2 सफलताएं हासिल की।