महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह दर्ज की जीत पहले बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम ने पहले विकेट के लिए 32 रन जोड़ते हुए सधी हुई शुरुआत की, लेकिन उसके बाद विकेट पतन शुरू हो गया। टीम कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (31) और सिनालो जाफ्ता (29) की पारियों से 24 ओवर में 97 रन पर ढेर हो गई। कंगारू टीम ने से अलाना किंग ने सर्वाधिक 7 विकेट झटके। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्जिया वॉल (38*) और बेथ मूनी (42) की पारियों से 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

बल्लेबाजी कैसी रही दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी? प्रोटियाज टीम के लिए वोल्वार्ड्ट और जाफ्ता के अलावा नादिन डी क्लर्क ने 14 रन की पारी खेली। इनके अलावा अन्य कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। 2 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाई। टीम ने महज 28 रनों के भीतर अपने पहले 6 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, उसके बाद आखिरी 4 बल्लेबाजों ने 37 रनों की साझेदारी करते हुए स्कोर को 97 रन तक पहुंचाने में मदद की।

गेंदबाजी अलाना ने दूसरी बाद झटका 5 विकेट हॉल अलाना ने मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट अपने नाम किए। यह उनका वनडे करियर का दूसरा ही 5 विकेट हॉल और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी रहा। उन्होंने सुने लुस (6), मरिजान कप्प (0), एनेरी डर्कसेन (5), क्लो ट्रायोन (0), सिनालो जाफ्ता (29), मसाबाता क्लास (4) और नादिन डी क्लर्क (14) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने अपने कोटे के 7 ओवर में 2 मेडन के साथ 18 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन वाली महिला खिलाड़ी इस गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ ही अलाना के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। वह अब महिला वनडे इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में एलिस पेरी को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ 7/22 के आंकड़े दर्ज किए थे। इसी तरह वह महिला वनडे विश्व कप इतिहास में 7 विकेट चटकाने वाली पहली महिला गेंदबाज भी बन गई है।