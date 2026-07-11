विंबलडन 2026: लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को हराते हुए जीता खिताब
क्या है खबर?
विंबलडन 2026 में महिलाओं के एकल मुकाबले में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए खिताब पर कब्जा जमाया। दिलचस्प रूप से इस बार फाइनल मैच चेक रिपब्लिक की दोनों महिला खिलाड़ियों के बीच हुआ और आखिरकार इस मुकाबले को नोस्कोवा ने अपने नाम किया। यह उनका पहला ही ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले उनका सबसे अच्छा ग्रैंड स्लैम प्रदर्शन 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचना था।
सफर
फाइनल तक नोस्कोवा का इस तरह रहा सफर
पहला दौर: एला साइडेल को 6-4, 6-3 से हराया। दूसरा दौर: कैमिला ओसोरियो को 6-3, 4-6, 6-2 से मात दी। तीसरा दौर: सोराना सिर्स्तेआ के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 2-6, 6-3, 7-6(9) से जीत दर्ज की। प्री-क्वार्टर फाइनल: पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन मैडिसन कीज को 6-4, 7-6(2) से हराया। क्वार्टर फाइनल: एलिस मर्टेंस को 6-3, 7-5 से हराया। सेमीफाइनल: मार्टा कोस्त्युक को 6-4, 6-4 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचीं।
कैरोलिना मुचोवा
कैसा रहा कैरोलिना मुचोवा का सफर?
पहला दौर: अनास्तासिया जखारोवा को 6-3, 6-2 से हराया। दूसरा दौर: झांग शुआई को 6-3, 6-2 से मात दी। तीसरा दौर: मननचाया सावंगकाओ को 6-2, 6-4 से हराया। प्री-क्वार्टर फाइनल: एम्मा नवारो को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल: डायना श्नाइडर को 7-5, 6-2 से हराया। सेमीफाइनल: कोको गॉफ को रोमांचक मुकाबले में 6-2, 1-6, 7-6(10) से हराते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया।