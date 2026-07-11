विंबलडन 2026: लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को हराते हुए जीता खिताब

सफर

फाइनल तक नोस्कोवा का इस तरह रहा सफर

पहला दौर: एला साइडेल को 6-4, 6-3 से हराया। दूसरा दौर: कैमिला ओसोरियो को 6-3, 4-6, 6-2 से मात दी। तीसरा दौर: सोराना सिर्स्तेआ के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 2-6, 6-3, 7-6(9) से जीत दर्ज की। प्री-क्वार्टर फाइनल: पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन मैडिसन कीज को 6-4, 7-6(2) से हराया। क्वार्टर फाइनल: एलिस मर्टेंस को 6-3, 7-5 से हराया। सेमीफाइनल: मार्टा कोस्त्युक को 6-4, 6-4 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचीं।