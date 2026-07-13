विंबलडन 2026: यानिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराते हुए जीता खिताब

ज्वेरेव

ज्वेरेव का ऐसा रहा सफर

पहला दौर: अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को 6-4, 6-7(8-10), 7-6(7-5), 7-6(7-0) से हराया। दूसरा दौर: वैलेंटिन रोयर को 6-1, 6-3, 7-6(7-3) से मात दी। तीसरा दौर: मार्कोस गिरोन को 6-2, 7-6(7-4), 6-4 से हराया। राउंड ऑफ-16: जिरी लेहेच्का को 6-4, 7-5, 6-3, 7-6(8-6) से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टरफाइनल: टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4, 6-2 से हराया। सेमीफाइनल: ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6(7-0), 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में प्रवेश किया।