वैभव सूर्यवंशी की टेस्ट क्रिकेट में सफलला की संभावना पर न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ने अहम बयान दिया है

क्या वैभव सूर्यवंशी टेस्ट क्रिकेट में हो पाएंगे सफल? न्यूजीलैंड के स्पिनर ने दिया बड़ा बयान

लेखन भारत शर्मा 03:54 pm Nov 26, 202603:54 pm

क्या है खबर?

ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में UAE-A के खिलाफ महज 53 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर सनसनी मचाने वाले इंडिया-A के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की चारों ओर चर्चा हो रही है। अब न्यूजीलैंड के स्टार लेग स्पिनर ईश सोढ़ी ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। सोढ़ी का मानना है कि वैभव की गेंद को हिट करने की असाधारण क्षमता उन्हें क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप यानी टेस्ट क्रिकेट में भी बेहद कारगर बना सकती है।