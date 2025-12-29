क्या टी-20 विश्व कप 2026 तक फिट हो सकेंगे टिम डेविड?

प्रदर्शन पिछले मैच के दौरान रिटायर्ड हर्ट हुए थे डेविड डेविड ने BBL 2025-26 में 4 मैच खेले, जिसकी 4 ही पारियों में उन्होंने 49.00 की उम्दा औसत और 134.24 की स्ट्राइक रेट के साथ 98 रन बनाए। उनके स्कोर क्रमशः 42*, 8*, 31 और 17 रन रहे। वह पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ मैच के दौरान रन दौड़ते हुए चोटिल हुए और इसके तुरंत बाद रिटायर्ड हर्ट हुए थे। मैदान छोड़ने से पहले वह 28 गेंदों पर 42 रन बना चुके थे और आखिरकार उनकी टीम ने मैच जीता था।

विश्व क्या टी-20 विश्व कप तक फिट हो सकेंगे डेविड? टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। इस वैश्विक टूर्नामेंट से पहले तक डेविड के फिटनेस हासिल करने की संभावना है। हरिकेंस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "डेविड के रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम के अनुसार, वह आगामी टी-20 विश्व कप के लिए चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।" बता दें कि विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को 11 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है।

Advertisement

आंकड़े ऐसा है डेविड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर डेविड ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 68 मैच खेले हैं, जिसमें 36.27 की औसत और 168.88 के स्ट्राइक रेट से 1,596 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 9 अर्धशतक भी लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 102 रन रहा है। उन्होंने 4 वनडे मैच में 45 रन भी बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेविड ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है।

Advertisement