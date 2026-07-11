क्या हालिया असफलताओं के बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव होगा?

बयान

BCCI सचिव का कोचिंग स्टाफ की समीक्षा पर बयान

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, लेकिन इस पर और कोई चर्चा नहीं होगी। यह बयान कोचिंग स्टाफ में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच आया है। अगले कुछ सप्ताह भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन घटनाक्रमों से टीम में बदलाव आ सकता है। बता दें कि भारत हाल में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी है।