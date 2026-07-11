क्या हालिया असफलताओं के बाद भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ में बदलाव होगा?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम में कोचिंग स्टाफ में बड़ा फेरबदल होने की संभावना है, जिसमें सहायक स्टाफ के कम से कम एक प्रमुख सदस्य के टीम छोड़ने की उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, यह संभावित बदलाव मौजूदा भूमिका से बढ़ती असंतुष्टि या किसी नए अवसर की तलाश, या दोनों के कारण हो सकता है। गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले कोचिंग समूह ने जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान कार्यभार संभाला था।
अनुबंध
सहायक स्टाफ ने BCCI के साथ 2+1 साल का किया था अनुबंध
बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले टीम में शामिल हुए बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल समेत सहायक स्टाफ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ 2+1 साल का अनुबंध किया था। हालांकि, दोनों पक्ष शुरुआती 2 साल के बाद अपना कार्यकाल एक-एक साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक कोच ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की किसी वैश्विक फ्रेंचाइजी से बात की है और वह उनके साथ जुड़ सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ से किसी भी किसी के अलग होने की उम्मीद है।
तनाव
भारतीय टीम में चल रहा है तनाव
पिछले साल घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से मिली 2 टेस्ट मैचों की हार के बाद से भारतीय टीम का आंतरिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ के बीच मतभेदों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। साईराज बहुतले की स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्ति भी कोई अस्थायी उपाय नहीं थी। उन्हें मोर्केल की अनुपस्थिति में भारत के 2024 के श्रीलंका दौरे पर भी अंतरिम गेंदबाजी कोच बनाया गया था।
बयान
BCCI सचिव का कोचिंग स्टाफ की समीक्षा पर बयान
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि बोर्ड टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, लेकिन इस पर और कोई चर्चा नहीं होगी। यह बयान कोचिंग स्टाफ में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच आया है। अगले कुछ सप्ताह भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन घटनाक्रमों से टीम में बदलाव आ सकता है। बता दें कि भारत हाल में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी है।