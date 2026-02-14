पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी भारतीय टीम? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया अहम बयान

सवाल क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी भारतीय टीम? मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलने के सवाल पर सूर्यकुमार ने कहा, "हाथ मिलाने की बात कल पर छोड़ दो। आज रात चैन से सोओ। 24 घंटे इंतजार कीजिए।" अभिषेक शर्मा के प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होने के सवाल पर उन्होंने कहा, "अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं और प्लेइंग इलेवन में वापसी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तानी कप्तान आघा सलामान भी चाहतें है कि अभिषेक इस मैच में खेलें, तो वह खेलेंगे।"

तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर क्या बोले सूर्यकुमार? पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के बाद टीम की रणनीति पर उन्होंने कहा, "हम सभी मैचों के लिए तैयार थे। इस मैच के लिए भी हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी थी। हमारा पूरा ध्यान तैयारी पर था।" मैच के दबाव पर उन्होंने कहा, "दबाव हमेशा रहता है। भारत-पाकिस्तान का मैच और भी खास होता है। दबाव में रहना इंसान की फितरत है क्योंकि यह कोई आम मैच नहीं है। हम उनके साथ अक्सर नहीं खेलते हैं।"

उस्मान सूर्यकुमार ने उस्मान तारिक पर दिया अहम बयान पाकिस्तानी गेंदबाज उस्मान तारीक पर सूर्यकुमार ने कहा, "अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर भी हो तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। वह एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन हम उनके (उस्मान) सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। हम सभी बहुत उत्साहित हैं।" मौसम पर उन्होंने कहा, "मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं है। अच्छा क्रिकेट खेलना ही हमारे बस में है। हमारे देश में भी ऐसी ही विकेटें हैं। हम यहां की परिस्थितियों से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं।"

