क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बदलेगी भारतीय टीम? अजय जडेजा ने दिया सुझाव

जडेजा का मानना है कि टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों के वर्कलोड और आराम को ध्यान में रखते हुए बदलाव करने चाहिए।

उन्होंने कहा, "शायद एक बदलाव हो सकता है। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है। वह टी-20 भी खेल रहे हैं, और हमने अब तक सिराज को नहीं देखा है। ऐसा उनके प्रदर्शन की वजह से नहीं है, बल्कि यह देखने के लिए है कि बिना किसी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के यह गेंदबाजी आक्रमण कैसा काम करता है।"