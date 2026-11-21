सूर्यकुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने कोई भी द्विपक्षीय टी-20 सीरीज नहीं गंवाई और एशिया कप का खिताब भी जीता था।

इसी साल भारत ने उनकी कप्तानी में टी-20 विश्व कप 2026 जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि, पिछले एक साल में उनकी बल्लेबाजी सामान्य रही थी।

साल 2025 में उन्होंने 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में महज 13.62 की औसत से केवल 218 रन बनाए थे।

टी-20 विश्व कप 2026 में उन्होंने 30.25 की औसत से 242 रन बनाए थे।