क्या दक्षिण अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर जीत से WTC फाइनल की दौड़ में भारत होगा फायदा?

भारतीय टीम के पास अब भी फाइनल में पहुंचने मौका है। उसे कुल 7 टेस्ट मैच और खेलने हैं, जिसमें से 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 घरेलू मैदानों पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने हैं।

फाइनल की दौड़ में न्यूनतम 60 अंक प्रतिशत तक पहुंचने के लिए भारत को बचे हुए 7 मैचों में न्यूनतम 62 अंक हासिल करने होंगे।

इससे साफ है कि भारतीय टीम अब अपने शेष 7 मैचों में से 2 से ज्यादा मैच नहीं हार सकती।