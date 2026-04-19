क्या श्रेयस अय्यर होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के अगले टी-20 कप्तान?

बयान BCCI सूत्र ने क्या दिया बयान? BCCI के एक सूत्र ने कहा, "अय्यर ने आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2023 में खेला था। वह मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें वापस लाना और सीधे कप्तानी सौंपना एक बड़ा फैसला है।" 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 136.12 के स्ट्राइक रेट से 1,104 रन बनाए हैं। इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं। हालांकि, 2025 की शुरुआत से अय्यर ने 53.8 की स्ट्राइक रेट से 807 टी-20 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 178.14 की रही है।

प्रदर्शन अय्यर का IPL में बतौर कप्तान कैसा रहा है प्रदर्शन? अय्यर की IPL कप्तानी के सफर की शुरुआत 2018 में हुई, जब गौतम गंभीर के बीच सीजन में कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) की कमान सौंपी गई थी। रिकी पोंटिंग के मार्गदर्शन में अय्यर एक शांत और कुशल कप्तान और भरोसेमंद मध्य क्रम बल्लेबाज के रूप में परिपक्व हुए। 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में शामिल होने के बाद उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को 2024 का खिताब भी दिलाया।

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संभावना अय्यर की भारतीय टीम में वापसी की संभावना IPL की सफलता के बावजूद अय्यर का अंतरराष्ट्रीय टी-20 करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 2023 में खेला था और मौजूदा टीम में उनका कोई स्थान नहीं है। हालांकि, पोंटिंग के मार्गदर्शन में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए अय्यर एक खिलाड़ी और संभावित कप्तान दोनों के रूप में वापसी के मजबूत दावेदार बन रहे हैं। उनके आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व के कारण पंजाब किंग्स में उन्हें 'सरपंच' उपनाम दिया गया है।

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