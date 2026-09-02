मुंबई की बैठक में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर होगी चर्चा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्या रोहित शर्मा विश्व कप 2027 में होंगे टीम का हिस्सा? मुंबई बैठक में होगा फैसला

लेखन अंकित पसबोला 05:22 pm Sep 02, 202605:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के शीर्ष अधिकारी गुरुवार (3 सितंबर) को मुंबई में अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस बीच खबर है कि भारतीय कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ता अजित अगरकर की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर भी स्पष्टता सामने आ जाएगी। बता दें कि रोहित के वनडे विश्व कप 2027 तक खेलने को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही हैं।