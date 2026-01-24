क्या टी-20 विश्व कप 2026 का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान? मोहसिन नकवी ने दी प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जगह स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को शामिल किए जाने की खबरों के बीच अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी इस टूर्नामेंट में भागीदारी पर अनिश्चितता आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ ICC के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
बयान
नकवी ने क्या दिया बयान?
ESPNक्रिकइंफो के अनुसार नकवी ने कहा, "बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। मैंने ICC की बोर्ड बैठक में भी यही बात कही थी। दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, जहां एक देश जब चाहे जो चाहे फैसला ले और दूसरे देश के लिए ठीक विपरीत करे।" उन्होंने कहा, "बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें हर हाल में विश्व कप खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। वे एक प्रमुख हितधारक हैं और उनके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए।"
भागीदारी
विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर क्या बोले नकवी?
विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर नकवी ने कहा, "विश्व कप में भागीदारी को लेकर हमारा रुख वही होगा जो पाकिस्तान सरकार मुझे निर्देश देगी। प्रधानमंत्री इस समय पाकिस्तान में नहीं हैं। उनके लौटने पर मैं आपको अपना अंतिम निर्णय बता पाऊंगा। यह सरकार का फैसला है। हम उनका पालन करते हैं, ICC का नहीं।" उन्होंने आगे कहा, "एक बार सरकार फैसला आ जाए। उसके बाद हमारे पास प्लान A, B, C और D भी हैं।"