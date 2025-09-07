क्या करुण नायर को फिर से मिलेगा भारतीय टेस्ट टीम में मौका? सामने आया बड़ा संकेत

वापसी करीब 9 साल बाद नायर की हुई थी भारतीय टीम में वापसी करीब 9 साल बाद नायर ने इस साल इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट टीम में वापसी की थी। हालांकि, उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 8 पारियों के दौरान यह खिलाड़ी सिर्फ 1 अर्धशतक ही लगा पाया। उन्होंने 25.62 की औसत से सिर्फ 205 रन बनाए। इस दौरान द ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में वो चोटिल भी हो गए थे, जिसकी वजह से वह महाराजा टी-20 लीग नहीं खेल पाए थे।

टीम चयनकर्ताओं ने उभरते हुए खिलाड़ियों को दिया मौका साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ने वाले नायर से उम्मीद थी कि उन्हें लंबे प्रारूप के पुनर्निर्माण के लिए इंडिया-A टीम में जगह मिलेगी। हालांकि, उनका नाम टीम से गायब होना उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के अनौपचारिक अंत की ओर इशारा माना जा रहा है। चयनकर्ताओं ने उनके बजाय ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ होने वाले मुकाबलों के लिए उभरते हुए खिलाड़ियों को ज्यादा मौका दिया है। यह संकेत नायर के भविष्य को लेकर और भी स्पष्ट हो गया है।

मौका इन खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे श्रेयस ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। इन मैचों में उनके प्रदर्शन के आधार पर आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज, जिसमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले होने हैं। उनमें वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। इंडिया-A के दल में इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पडिक्कल, जुरेल (उप-कप्तान एवं विकेटकीपर), नितीश रेड्डी और खलील अहमद के पास खुद को साबित करने का मौका है।