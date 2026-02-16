विल जैक्स ने टी-20 विश्व कप में इंग्लैंड की ओर से लगाया सबसे तेज अर्धशतक

पारी जोरदार रही जैक्स की पारी इंग्लैंड ने जब 105 रन के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जैक्स क्रीज पर आए। उन्होंने पारी के 16वें ओवर में बेन मानेंटी के खिलाफ 2 छक्के और एक चौका लगाया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 22 गेंदों पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने सैम कर्रन (25) के साथ मिलकर 54 रन की साझेदारी की।

अर्धशतक इंग्लैंड की ओर से लगाया सबसे तेज अर्धशतक जैक्स ने टी-20 विश्व कप के इतिहस में इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाया। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन और जोस बटलर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि मोर्गन और बटलर ने 25-25 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। मोर्गन ने 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पल्लेकेले में और बटलर ने 2021 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये तेज अर्धशतकीय पारियां खेलीं थी।

Advertisement

आंकड़े जैक्स के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर जैक्स ने अब तक 36 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 30 पारियों में 20.56 की औसत और 145.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 514 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं। यह टी-20 क्रिकेट करियर में अब तक उनका 42वां अर्धशतक रहा। वह टी-20 क्रिकेट में 6,200 से अधिक रन बना चुके हैं।

Advertisement