क्या वनडे विश्व कप 2027 की टीम में होंगे गुरनूर बरार? आकाश चोपड़ा ने दी प्रतिक्रिया

चोपड़ा ने क्रिकइंफो से कहा, "अगर भारत 4 तेज गदंबाजो के साथ खेल रहा है, तो गुरनूर को आखिरी में मौका मिलता है। वनडे में अच्छी बात यह है कि 2 नई गेंदें होती हैं, इसलिए गेंद बहुत पुरानी नहीं होती। गुरनूर डेक पर जोर से मारते हैं और उनका आर्म एक्शन काफी ऊंचा है। रिलीज पॉइंट ऊंचा होने की वजह से गेंद अच्छी उछाल लेती है। उन्होंने टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स दोनों को शॉर्ट-पिच गेंदों पर आउट किया।"