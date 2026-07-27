मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया है

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

लेखन भारत शर्मा 05:36 pm Jul 27, 202605:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को तीसरे और आखिरी टी-20 मुकाबले में 35 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 157/7 रन ही बना पाई। भारत से तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 3/29 के आंकड़े दर्ज किए। इसमें पारी की पहली गेंद पर विकेट भी शामिल रहा। आइए सर्वाधिक बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।