टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को तीसरे और आखिरी टी-20 मुकाबले में 35 रनों से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमा लिया। जिम्बाब्वे की टीम 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 157/7 रन ही बना पाई। भारत से तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 3/29 के आंकड़े दर्ज किए। इसमें पारी की पहली गेंद पर विकेट भी शामिल रहा। आइए सर्वाधिक बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
मयंक यादव - 3
इस सूची में मयंक संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए। उन्होंने 3 बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा किया है।
उन्होंने सबसे पहले साल 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए मैच में परवेज हुसैन इमोन को पहली गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वर्तमान सीरीज के पहले मैच में ब्रायन बेनेट और तीसरे मुकाबले में भी ब्रायन बेनेट को पहली गेंद पर आउट किया।
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भुवनेश्वर कुमार - 3
इस सूची में भुवनेश्वर कुमार भी संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। उन्होंने भी 3 बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लिए हैं।
उन्होंने सबसे पहले फरवरी 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ लखनऊ में खेले गए मैच में पथुम निसांका को पहली गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद जुलाई 2022 इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में जेसन रॉय को और नवंबर 2022 में जिम्बाब्वे के वेस्ली मधेवेरे को पहली गेंद पर अपना शिकार बनाया था।
#2
हार्दिक पांड्या - 2
इस सूची में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 2 बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लिए हैं।
उन्होंने सबसे पहले अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ प्रोविडेंस में खेले गए मैच में सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन किंग को पहली गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद सितंबर 2025 में खेले गए एशिया कप में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब को भी पहली गेंद पर पवेलियन लौटाया था।
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अर्शदीप सिंह - 2
इस सूची में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने भी 2 बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लिए हैं।
उन्होंने सबसे पहले जून 2024 में टी-20 विश्व कप में USA क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में सलामी बल्लेबाज शायन जहांगीर को पहली गेंद पर आउट किया था।
इसके बाद जुलाई 2026 में खेले गए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को भी पहली गेंद पर पवेलियन लौटाया था।