जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से क्यों हुए बाहर? जानिए कारण

बुमराह सीरीज के पहले मैच में वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय खिलाड़ी बने थे। उन्होंने यह उपलब्धि 90 मैचों में हासिल की थी।

साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से बुमराह सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं।

वर्तमान में संभवतः सर्वश्रेष्ठ दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 91 वनडे मैचों में 23.74 के औसत और 4.58 की इकॉनमी से 151 विकेट लिए हैं।