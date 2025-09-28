एशिया कप 2025: हार्दिक पांड्या फाइनल मैच से क्यों हुए बाहर? यहां जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए आमने-सामने हैं। ये टूर्नामेंट के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब एशिया की ये 2 दिग्गज टीमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही है। इस बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। इस ऐतिहासिक मैच में भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। आइए उनके नहीं खेलने का कारण जानते हैं।
अपडेट
कप्तान सूर्यकुमार ने दी जानकारी
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा, "दुर्भाग्य से हार्दिक चोट के कारण बाहर हो गए हैं, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा भी नहीं खेल रहे हैं।" भारतीय कप्तान ने बताया कि रिंकू सिंह को फाइनल में मौका मिला है, जबकि जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की टीम में वापसी हुई है। बता दें कि रिंकू ने एशिया कप 2025 में अब तक 1 भी मैच नहीं खेला है।
चोट
श्रीलंका के खिलाफ चोटिल हुए थे पांड्या
पांड्या सुपर-4 के अपने पिछले मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। भारत और श्रीलंका के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में हार्दिक सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी कर पाए थे, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा था कि पांड्या की पैर की मांसपेशियों में खिंचाव (क्रैम्प) की समस्या हुई है।
प्लेइंग इलेवन
फाइनल में ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और अबरार अहमद।