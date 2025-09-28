फाइनल मैच से बाहर हुए हार्दिक पांड्या (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एशिया कप 2025: हार्दिक पांड्या फाइनल मैच से क्यों हुए बाहर? यहां जानिए कारण

लेखन अंकित पसबोला 07:32 pm Sep 28, 202507:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए आमने-सामने हैं। ये टूर्नामेंट के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब एशिया की ये 2 दिग्गज टीमें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ खेल रही है। इस बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। इस ऐतिहासिक मैच में भारतीय टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। आइए उनके नहीं खेलने का कारण जानते हैं।