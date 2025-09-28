LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / एशिया कप 2025, फाइनल: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन
शानदार रहा है भारत का सफर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Sep 28, 2025
07:32 pm
क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं। दुबई में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। चोटिल हार्दिक पांड्या फाइनल से बाहर हुए हैं। इस संस्करण में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम फिलहाल अपराजेय बनी हुई है और खिताबी मुकाबले को जीतकर अपना सफर समाप्त करना चाहेगी। आइए मैच से जुड़ी अहम बातों को जानते हैं।

प्लेइंग इलेवन 

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, और वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और अबरार अहमद।

हेड-टू-हेड 

भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 मुकाबला अपने नाम कर पाई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 टी-20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने सभी मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना आखिरी टी-20 मैच 2022 में जीता था।

प्रदर्शन 

अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और 204.63 की स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से 6 मैच में 115 रन निकले हैं। फरहान ने 6 पारियों में 26.66 की औसत से 146 रन बनाए हैं। कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 9.84 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। शाहीन के नाम 6 पारियों में 16 की औसत से 9 विकेट है।

भारत 

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 2 बार दी है शिकस्त 

एशिया कप 2025 में ग्रुप-A के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। उस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 127/9 का स्कोर ही बना सकी थी। जवाब में भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, सुपर-4 में भारत ने 6 विकेट से मैच अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को अभिषेक के अर्धशतक (74) की बदौलत हासिल किया था।