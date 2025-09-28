एशिया कप 2025, फाइनल: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 15 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 3 मुकाबला अपने नाम कर पाई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 5 टी-20 मुकाबलों में भारतीय टीम ने सभी मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना आखिरी टी-20 मैच 2022 में जीता था।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और 204.63 की स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं। गिल के बल्ले से 6 मैच में 115 रन निकले हैं। फरहान ने 6 पारियों में 26.66 की औसत से 146 रन बनाए हैं। कुलदीप ने एशिया कप 2025 में 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 9.84 की औसत से 13 विकेट झटके हैं। शाहीन के नाम 6 पारियों में 16 की औसत से 9 विकेट है।