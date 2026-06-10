बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट कप्तानी से क्यों दे सकते हैं इस्तीफा?

कदम

अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले ही कदम उठा सकते हैं स्टोक्स

द क्रिकेटर के वरिष्ठ संवाददाता जॉर्ज डोबेल ने बताया ने बताया कि स्टोक्स अनुशासनात्मक कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय स्वेच्छा से पद छोड़ सकते हैं। डोबेल ने टॉकस्पोर्ट से कहा, "जो कुछ भी मैंने सुना है, उससे मुझे डर है कि स्टोक्स पहले कार्रवाई करेंगे। मुझे सुनने में आया है कि वे कप्तानी छोड़ देंगे और संभवतः संन्यास भी ले लेंगे।यह बेहद दुखद होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 15 साल के करियर का अंत हो जाएगा।"