क्यों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में फील्डिंग करने नहीं आई हरमनप्रीत कौर?

BCCI BCCI ने क्या कहा? BCCI ने बयान जारी कर कहा, "भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत बल्लेबाजी के दौरान बाएं घुटने में चोट लगने के बाद दूसरी पारी में मैदान पर नहीं उतर सकीं। उनकी स्थिति पर BCCI की चिकित्सकीय टीम लगातार नजर बनाए हुए है। हरमनप्रीत की गैरमौजूदगी में टीम की कमान उपकप्तान स्मृति मंधाना संभाल रही हैं। टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।" चोटिल होने से पहले हरमनप्रीत ने मैच में अर्धशतक लगाया था।

अर्धशतक मैच में हरमनप्रीत और मंधाना ने लगाए अर्धशतक मंधाना ने 68 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाने में सफल रहीं। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 85.29 की रही। वहीं, हरमनप्रीत ने 84 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 63.10 की रही। हरमनप्रीत के वनडे करियर का ये 23वां अर्धशतक रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने छठा अर्धशतक जड़ा। मंधाना ने अपना 35वां अर्धशतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका ये 7वां अर्धशतक रहा।

Advertisement