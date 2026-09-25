यशस्वी जायसवाल की असिथा फर्नांडों की भिड़ंत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है

यशस्वी जायसवाल की असिथा फर्नांडों से क्यों हुई थी भिड़ंत? ध्रुव जुरेल ने किया खुलासा

लेखन भारत शर्मा 02:43 pm Sep 25, 202602:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो के बीच हुई तीखी बहस का एक महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने बताया कि आखिरी दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या हुआ था, जिसके कारण दोनों पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया था। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।