क्यों गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल पर निकाली अपनी भड़ास? 

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सह-मालिक पार्थ जिंदल के उस सुझाव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम के लिए अलग-अलग प्रारूपों में अलग कोचिंग व्यवस्था की बात कही थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार के बाद जिंदल ने यह टिप्पणी की थी। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिंदल पर अपनी भड़ास निकाली। ऐसे में आइए पूरे मामले पर एक नजर डाल लेते हैं।

बयान गंभीर ने क्या कहा? गंभीर ने जिंदल की टिप्पणियों पर कहा कि उनका बयान सीधे तौर पर क्रिकेट से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, "एक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम के मालिक ने स्प्लिट कोचिंग (अलग प्रारूप के अलग कोच) पर लिखा। हम जब किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देते तो लोग भी अपने डोमेन में रहें। ऐसे राय देने वालों को उन बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिनका मैदान पर होने वाले क्रिकेट मामलों से संबंध नहीं होता।"

हार जिंदल ने क्या कहा था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की घरेलू टेस्ट सीरीज हार के बाद जिंदल ने भारतीय क्रिकेट प्रबंधन से कड़े सवाल किए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा, ' मैंने भारतीय टीम को घर में इतना कमजोर कभी नहीं देखा और यह स्थिति तब पैदा होती है जब रेड-बॉल विशेषज्ञों को मौका नहीं मिलता।' उनका मानना था कि टीम अपनी असली रेड-बॉल मजबूती को प्रतिबिंबित नहीं कर रही, इसलिए टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अलग विशेषज्ञ कोच की नियुक्ति की जानी चाहिए।

Advertisement

बचाव गंभीर ने टेस्ट सीरीज में हार पर किया भारतीय टीम का बचाव वनडे सीरीज के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर ने भारत के टेस्ट कोच के रूप में अपने रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने कहा, "मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहाने नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश के सामने तथ्य न रखे जाएं।" गंभीर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तान, जो टीम के प्रमुख बल्लेबाज भी हों, उनके न होने से किसी भी मजबूत टीम के खिलाफ कठिन नतीजे आना स्वाभाविक है।

Advertisement