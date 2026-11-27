पहले दिन कोई विकेट नहीं ले सके बुमराह (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: जसप्रीत बुमराह ने क्यों अलग एक्शन से की गेंदबाजी? आकाश दीप ने दिया जवाब

लेखन अंकित पसबोला 01:58 pm Nov 27, 202601:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने अपने गेंदबाजी एक्शन के चलते दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन कोई विकेट नहीं ले सके। वह हेगले ओवल के मैदान पर कुछ अलग गेंदबाजी एक्शन में नजर आए, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब आकाशदीप ने उनके गेंदबाजी एक्शन के बदलाव के पीछे का कारण बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।